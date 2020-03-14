Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hazar Ergüçlü’den sevişme sahneleri yorumu
Hazar Ergüçlü’den sevişme sahneleri yorumu
Oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam reklam yüzü olduğu spor giyim markasının Asmalımescit’te düzenlediği davette objektiflerin karşısına geçti.
Magazin 14 Mart 2020 - 11:04

Rol aldığı ‘Hakan: Muhafız’ adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin “Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?” sorusuna “O Medcezir’deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk” şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncuya Taner Ölmez'le oynadığı sevişme sahneleri soruldu. “Çekimler zor geçti mi?” sorusunu “Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu bizim” diye yanıtlayan Ergüçlü, “Sevgiliniz Onur Ünlü izledi mi o sahneleri peki? Bir şey dedi mi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Yok canım, Onur ne diyecek!”

Etiketler