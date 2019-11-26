Hazar Ergüçlü’nün evlilik isyanı

Geçen yıldan bu yana devam eden aşklarıyla magazin gündeminde kendilerine yer bulan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü'nün aşkı doludizgin devam ediyor. Çiftin ne zaman evleneceğine dair haberler sürekli olarak yapılmaya devam ederken Ergüçlü'nün bu konudaki isyanı dikkat çekti.

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen son derece mutlu bir çift tablosu çizen Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ne zaman evleneceği konuşulmaya devam ederken ikilinin bu konudaki sorulara uzak durması dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarının ne kadar yolunda gittiğini gösteren ikiliden Hazar Ergüçlü’nün dost sohbetlerinde yaptığı evlilik isyanı ise konuşulmaya değer… İlişkisinin mükemmel gittiğini söyleyen Ergüçlü, kesinlikle evlilik düşünmediklerini ve bu konudaki sorulardan rahatsız olmaya başladığını söylüyormuş.