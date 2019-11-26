Hazar Ergüçlü’nün evlilik isyanı
Aralarındaki 19 yaş farka rağmen son derece mutlu bir çift tablosu çizen Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ne zaman evleneceği konuşulmaya devam ederken ikilinin bu konudaki sorulara uzak durması dikkat çekiyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarının ne kadar yolunda gittiğini gösteren ikiliden Hazar Ergüçlü’nün dost sohbetlerinde yaptığı evlilik isyanı ise konuşulmaya değer… İlişkisinin mükemmel gittiğini söyleyen Ergüçlü, kesinlikle evlilik düşünmediklerini ve bu konudaki sorulardan rahatsız olmaya başladığını söylüyormuş.