Hazar Ergüçlü’nün yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Son olarak rol aldığı ‘Alev Alev’ dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, imajını yenileyerek bambaşka biri oldu.

Ergüçlü, siyah derin dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Ergüçlü’nün yeni imajını beğendiklerini dile getirdi. Ergüçlü'nün bazı hayranları ise eski tarzının daha güzel olduğunu savundu.

Yönetmen Onur Ünlü ile mutlu bir birlikteliği olan Ergüçlü, geçen günlerde ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, “Onur’dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum” demişti.