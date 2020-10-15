Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hazar Ergüçlü’ye ihanet şoku
Hazar Ergüçlü’ye ihanet şoku
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, geçen akşam genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı.
Magazin 15 Ekim 2020 - 15:39

2.5 yıldır aşk yaşayan  yönetmen Onur Ünlü (47) ile oyuncu Hazar Ergüçlü (29) ihanet iddialarıyla gündeme geldi.

Onu Ünlü geçen akşam Cihangir’de yanında bir kadınla yakalandı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı.

Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Ünlü’nün Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Hazar Ergüçlü, geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda sevgilisi Onur Ünlü hakkında şöyle konuşmuştu: “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur’dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak.”

Onur Ünlü de, Hazar Ergüçlü için şunları söylemişti: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.”

İlginizi ÇekebilirHazar Ergüçlü itiraf etti: Yine de öğrenemem
İlginizi ÇekebilirOnur Ünlü: Hayatımı satıyorum
Etiketler