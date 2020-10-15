Hazar Ergüçlü’ye ihanet şoku

2.5 yıldır aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü (47) ile oyuncu Hazar Ergüçlü (29) ihanet iddialarıyla gündeme geldi.

Onu Ünlü geçen akşam Cihangir’de yanında bir kadınla yakalandı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı.

Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Ünlü’nün Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Hazar Ergüçlü, geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda sevgilisi Onur Ünlü hakkında şöyle konuşmuştu: “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur’dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak.”

Onur Ünlü de, Hazar Ergüçlü için şunları söylemişti: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.”