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Hazer Amani boşandı, Sıla’yla aynı eve yerleşti
Hazer Amani boşandı, Sıla’yla aynı eve yerleşti
Ocak ayının ilk haftalarında ekranlara yansıyan görüntüler, magazin gündemine bomba gibi düşmüş Master Chef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla'nın araba içerisindeki samimi görüntüleri olay yaratmıştı.
Magazin 26 Mart 2019 - 10:57

Görüntüler ikili tarafından ‘Bu bir aşk değil, iş görüşmesi’ şeklinde yorumlanmış ve olayın üzeri kapatılmaya çalışılmıştı. Bu olaydan sadece birkaç ay sonra sürpriz bir gelişme yaşandı ve konunun taraflarından Hazer Amani geçtiğimiz günlerde Silivri’de beş yıllık eşinden boşandı ve ardından Ocak ayında birlikte görüntülendiği Sıla’nın evine yerleştiği iddia edildi. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen iddiaların ardından konunun taraflarının ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

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Son güncelleme: 10:58 - 26.03.2019
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