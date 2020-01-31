Hazer Amani “Niye ben teşvik edeyim” diyerek Demet Akalın iddialarına cevap verdi

Ünlü şarkıcı Sıla ile evlenen şef Hazer Amani, geçen gün yeni açtığı mekanında görüntülendi. Basının sorularını yanıtlayan Amani, eşi Sıla ile gittiği Roma tatiline ‘Balayı değil’ dedi. Ünlü şef, “Arkadaşlarımızla tatile gittik, gayet güzel geçti. Şimdi döndük ikimizde işimizle uğraşıyoruz” yorumunda bulundu. Gazetecilerin “Evlendikten sonra hayatınızda bir şeyler değişti mi?” sorusuna ise “Hayır, hala aynıyız” diye cevap verdi.



Amani evde ikisinin de yemek yaptığını ve Sıla’nın aşçılığının çok iyi olduğunu söyledi: “Sıla'nın aşçılığı gayet iyi. Hatta baya iyi. Pırasa ve zeytinyağlı fasulyeyi çok güzel yapıyor, bana yaptırmıyor kendi yapıyor.” Sıla'nın hamile olduğu iddialarını yalanlayan Amani, “Hamile değil. Bebeğimiz bu! Bakın burası” diyerek restoranını gösterdi ve “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna “Allah büyük” dedi.



Sıla'nın sosyal medyada Demet Akalın'ı silmesi olarak sebebinin kendisini gösterdiği hatırlatılınca “Onu ben de duydum ama yanlış anlaşılma var. İkisi de birbirini seven iki arkadaş. Benim teşviğimde niye olsun. Sonuçta Daniloyla hiçbir tartışmam yok, gördüğüm yerde sarılır öpüşürüm” dedi.