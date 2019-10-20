Hazer Amani Sıla’ya aşkını ilan etti
Şarkıcı Sıla ve aşçı Hazer Amani 2019 yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu. MasterChef programıyla tanınan Hazer Amani, sevgilisi Sıla’yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü aşçı Hazer Amani, Sıla’yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim…” notunu düştü. Hazer Amani’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.