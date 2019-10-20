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Hazer Amani Sıla’ya aşkını ilan etti
Hazer Amani Sıla’ya aşkını ilan etti
Masterchef Türkiye yarışmasıyla tanınan aşçı Hazer Amani, bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Sıla'yla ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyada olay yaratan paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Magazin 20 Ekim 2019 - 09:14

Şarkıcı Sıla ve aşçı Hazer Amani 2019 yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu. MasterChef programıyla tanınan Hazer Amani, sevgilisi Sıla’yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM

Ünlü aşçı Hazer Amani, Sıla’yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim…” notunu düştü. Hazer Amani’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Son güncelleme: 09:17 - 20.10.2019
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