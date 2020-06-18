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Hazer Amani’den eşi Sıla’ya kutlama
Hazer Amani’den eşi Sıla’ya kutlama
Şef Hazer Amani, sosyal medya hesabından eşi Sıla ile kafa kafaya verdikleri bir selfie paylaştı ve bu kare üzerinden onun yeni yaşını kutladı.
Magazin 18 Haziran 2020 - 08:44

Yeni yaşına corona virüsü salgını nedeniyle sade bir şekilde merhaba diyen Sıla 40 yaşını ocak ayında nikah masasına oturduğu eşi Hazer Amani ile karşıladı. Karantina dönemi boyunca evlerinden çıkmayan ikili zaman zaman canlı yayınlara katılmış ve sevenleriyle hasret gidermişlerdi.

Hazer Amani, eşinin yeni yaşını Instagram hesabı üzerinden yazdığı: “Nice mutlu yıllara tatlım, ne iyi yaptın, girdin hayatıma. İyi ki doğdun, iyi ki yol arkadaşım oldun” satırlarıyla kutladı.

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