Hazer Amani’den eşi Sıla’ya kutlama
Yeni yaşına corona virüsü salgını nedeniyle sade bir şekilde merhaba diyen Sıla 40 yaşını ocak ayında nikah masasına oturduğu eşi Hazer Amani ile karşıladı. Karantina dönemi boyunca evlerinden çıkmayan ikili zaman zaman canlı yayınlara katılmış ve sevenleriyle hasret gidermişlerdi.
Hazer Amani, eşinin yeni yaşını Instagram hesabı üzerinden yazdığı: “Nice mutlu yıllara tatlım, ne iyi yaptın, girdin hayatıma. İyi ki doğdun, iyi ki yol arkadaşım oldun” satırlarıyla kutladı.