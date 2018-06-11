Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında ve nereli?

Hazım Körmükçü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Bir süredir Zeynep Tandoğan ile birlikte olan Hazım Körmükçü kimdir merak ediliyor. Peki Kazım Körmükçü kaç yaşında ve nereli?

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Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 yılında dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi’nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü’nün torunudur. İşte Hazım Körmükçü hakkında merak edilenler…

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babasının adı Okay Körmükçü'dür. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. 2003 yılında Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ile hayatını birleştirdi ancak bu evlilik 2015'te sona erdi. İlk evliliğinden iki kız çocuğu olan Hazım Körmükçü, 2017 yılında Fenerbahçe TV spikerlerinden Zeynep Tandoğan ile nişanlandı. Hazım Körmükçü’nün Zeynep Tandoğan ile arasında 17 yaş fark bulunuyor.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizilerde de rol almıştır. Sinema,dizi,tiyatro oyunculuğu kadar müziğe de ilgisi ile biliılında “İç Güdü” adlıyla enstrümantal bir albüm çıkardı. Hazım Körmükçü, dizi ve sinema müzikleri dışında kendi enstrumantal gösteri ve konser çalışmalarına da devam ediyor. Vurmalı saz'lar, Afrika-Latin Percussion, Kaval, Ney, Piano çalabilmektedir.