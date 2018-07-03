Haziran’da magazinin en çok konuşulan ismi Özge Borak

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Haziran ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre Özge Borak en çok haberi yayınlanan isim olurken, onu Acun Ilıcalı takip etti.

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Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabına gelen bir mesajı yayınlaması üzerine ay boyunca en çok konuşulan isim oldu. Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişiden gelen ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından paylaşan Borak'ın, Haziran ayında internet medyasında çıkan 9 bin 153 habere konu olduğu belirlendi.

Survivor programında yaşanan gelişmelerin medyada sıkça yer alması ve yakın zamanda ekibinde görev alan kameraman Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi, Acun Ilıcalı ile ilgili medyada çıkan haber sayılarına yansıdı. Yaşanan acı olay nedeniyle Survivor'ın finalinin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyuran Ilıcalı ile ilgili ay boyunca 7 bin 278 haber yapıldı.

Talat Bulut, rol aldığı ‘Yasak Elma’ dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiası ile magazin gündemine gelerek hakkında çıkan 4 bin 479 haberle lisenin üçüncü sırasında yer aldı. İddiaya tepki gösterenler olduğu gibi olayın gerçeği yansıtmadığını düşünenler de vardı. Yaptığı açıklamada Talat Bulut'un düzgün bir aile babası olduğunu ifade eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in hakkında ise Bin 206 haber yer aldığı tespit edildi.

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, haziran ayında da magazin gündeminde yer almaya devam etti. Çıktıkları Bodrum tatili ve Cem Yılmaz'ın bir röportajda Defne Samyeli'ye uzun yıllardır hayran olduğunu itiraf etmesi ikiliyi gündemde tutan konulardandı. Ayrıca Yılmaz'ın sosyal medya hesabından afişini paylaştığı yeni film projesi ‘Kara Komik Filmler' de merak uyandırdı. Cem Yılmaz hakkında medyada toplam 3 bin 440 haber yer alırken, Defne Samyeli'nin medyada bulunan toplam haber sayısının bin 754 olduğu görüldü.

Haziran ayı başında ailesiyle birlikte çıktığı Monaco tatili ile çok konuşulan Demet Akalın, tatil dönüşü hız kazanan konser maratonuyla olduğu kadar yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı sürdürdü. Ünlü popçu ay boyunca 2 bin 909 haberle medya dünyasında yer aldı.