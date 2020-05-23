Hedef filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Hedef filminde kimler oynuyor?
Bir bölümü Türkiye’de geçen Hedef filminin konusu ve oyuncu kadrosu özellikle film televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde merak ediliyor. İşte Hedef konusu ve oyuncuları…
HEDEF KONUSU
Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür.
HEDEF OYUNCU KADROSU
Tammy Trull
James Russo
Steffani Brass
Stephen Baldwin
Yorgo Constantine