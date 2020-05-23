Hedef filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Hedef filminde kimler oynuyor?

2004 yılında vizyona giren ve aksiyon, gerilim içerikli konusuyla dikkat çeken Hedef filmi William Webb tarafından yönetildi. Konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor...

Bir bölümü Türkiye’de geçen Hedef filminin konusu ve oyuncu kadrosu özellikle film televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde merak ediliyor. İşte Hedef konusu ve oyuncuları…

HEDEF KONUSU

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür.

HEDEF OYUNCU KADROSU

Tammy Trull

James Russo

Steffani Brass

Stephen Baldwin

Yorgo Constantine