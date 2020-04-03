Hedefim sensin konusu ve oyuncuları: Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

Senaryosu Ata Demirer'e ait olan film Hedefim sensin bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Hedefim Sensin filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin nerede çekildi?

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Hedefim Sensin 2018 yılında vizyona girdi. Sinemanın ardında bu akşam televizyon ekranında yer alacak Hedefim Sensin filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak ediliyor. İşte Hedefim Sensin filminin detayları…

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ata Demirer ve Demet Akbağ'dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi! İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden hikâyede, Ata Demirer bu sefer Zekeriya adında bir çiğ köfteciyi oynuyor.

OYUNCULARI

Senaryosunu Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

KONUSU

Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.