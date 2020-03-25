Heidi Klum corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı

Alman model Heidi Klum, geçen haftalarda öksürük ve nefes darlığı çektiğini söylemiş hemen arından da eşi Tom Kaulitz ile Covid-19 testi yaptırdığını açıklamıştı.

Kendisini rahatsız hissettiği günden beri kimseyi riske sokmamak için de kendini eve kapatmıştı. Test sonuçlarını evinde bekleyen Klum, bugün iyi haberi verdi.

Klum, “Evde 14. gün. Covid-19negatif” notuyla Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından da, “Çok daha iyi hissediyorum teşekkür ederim. Sadece kötü bir soğuk algınlığım varmış ve atlatmaya çalışıyorum. Herkese sevgilerimi yolluyorum” dedi.