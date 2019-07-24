Heidi Klum, düğün için bronzlaşıyor!

TMZ adlı magazin sitesi, Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz'in evliliğine dair belgelere ulaştığını duyurdu. Bu belgelere göre ünlü çift beş ay önce birbirlerine “Evet” dedi. Klum, Kaulitz ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurmuştu. Büyük bir düğün istediklerini söyleyen çift, sonradan fikir değiştirerek sessiz sedasız evlendi.

DÜĞÜN OLACAK!

Heidi Klum her ne kadar sürpriz bir şekilde evlenmiş olsa da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla düğün yapacağını açıklamış oldu. Bronzlaşırken çekilmiş bir karesini instagram hesabından paylaşan Klum, bu fotoğrafa; ‘Bronzlaşma ve düğün üzerine çalışmak ve liste yapmak’ notunu düşünce 46 yaşındaki Klum’un düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.