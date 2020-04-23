Heidi Klum göbeğinin fotoğrafını paylaştı: Akşam yemeği çok iyiydi

46 yaşındaki Alman model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve ikizi Bill Kaulitz, sosyal izolasyon kurallarına birlikte uyarken, Klum sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Üçünün de şişkin göbeğinin olduğu fotoğrafı görenler önce Klum’un hamile olduğunu sandı.

Klum bu paylaşımına, “Akşam yemeği çok iyiydi” notunu düşerken, diğer yandan takipçileri “Bu kadar ne yemiş olabilirler?” sorusunu akılara getirdi.

Heidi Klum ve Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz’in ilişkisi ilk olarak Mayıs 2018’de gündeme gelmiş, çift ardından 2019 yılının Şubat ayında da evlenmişti.