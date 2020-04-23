Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Heidi Klum göbeğinin fotoğrafını paylaştı: Akşam yemeği çok iyiydi
Heidi Klum göbeğinin fotoğrafını paylaştı: Akşam yemeği çok iyiydi
Salgın nedeniyle eşi Tom Kaulitz ile birlikte sosyal izolasyon kurallarına uyan Heidi Klum, Instagram hesabından şişmiş göbeğinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilk görenler hamile mi sorusunu soracaktı fakat gerçek bambaşkaydı.
Magazin 23 Nisan 2020 - 13:38

46 yaşındaki Alman model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve ikizi Bill Kaulitz, sosyal izolasyon kurallarına birlikte uyarken, Klum sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Instagram

Üçünün de şişkin göbeğinin olduğu fotoğrafı görenler önce Klum’un hamile olduğunu sandı.

Klum bu paylaşımına, “Akşam yemeği çok iyiydi” notunu düşerken, diğer yandan takipçileri “Bu kadar ne yemiş olabilirler?” sorusunu akılara getirdi.

Instagram

Heidi Klum ve Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz’in ilişkisi ilk olarak Mayıs 2018’de gündeme gelmiş, çift ardından 2019 yılının Şubat ayında da evlenmişti.

İLGİLİ HABERHeidi Klum corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı
Son güncelleme: 13:40 - 23.04.2020
Etiketler