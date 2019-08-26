Heidi Klum: Makarnayı fazla kaçırmış olabilirim

Balayı dönüşü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Heidi Klum rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Instagram hesabının hikaye bölümünden kendisine gönderilmiş bir kot pantolon için teşekkür ettiği bir video paylaşan Klum, ne yazık ki içine sığmayı başaramadığı kot pantolonuyla bir de şov yaptı.

Kendisine gönderilen kotun, beden numarasıyla ilgili sıkıntı olduğunu söyleyen Klum ayrıca balayında makarnayı biraz fazla kaçırmış olabileceğinin de altını çizdi ve içine giremediği pantolonu ile tangasını sergilediği bir şov yaptı.