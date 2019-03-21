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Heidi Klum ve kocasından çıplak paylaşım
Heidi Klum ve kocasından çıplak paylaşım
Geride bıraktığmız yılın son günlerinde kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz'in evlilik teklifine evet diyen Heidi Klum sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Magazin 21 Mart 2019 - 08:44

Bir televizyon programı üzerinden sektöre yeni modeller kazandıran 45 yaşındaki Heidi Klum, çiçeği burnunda eşi Tom ile çıktığı bir Hong Kong gezisinden çarpıcı paylaşımlar yaptı.

Birlikte kaldıkları otel odalarından çıplak paylaşımlarda bulunan karı koca takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni alırken Klum sırttan çekilmiş bir fotoğrafını ‘Jet Lag’ notuyla paylaştı.

45 yaşındaki Heidi Klum’un üzerinde sadece iç çamaşırı olan bu karesi büyük beğeni aldı.

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