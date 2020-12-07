Heidi Klum’dan kızına yeşil ışık: Benim gibi model olmak istiyor

Moda dünyasında 1990’lı yıllara damga vuran isimlerden Alman süpermodel Heidi Klum, bayrağı kızına devretmeye hazırlanıyor. İngiliz şarkıcı Seal’le olan evliliğinden Leni, Henry, Johan ve Lou olmak üzere dört çocuğu bulunan Klum, 16 yaşındaki kızının modellik kariyerini düşündüğünü söyledi.

People dergisine konuşan 47 yaşındaki Klum, “Leni setlere gelerek benim ne yaptığıma bakıyor. Bununla da kalmıyor diğer insanların da neler yaptığını inceliyor. Bu onun için oldukça ilgi çekici. O yaşlardayken kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Benim yaptığım şeyi yapmak istiyor” dedi.

Daha önce Leni için gelen modellik tekliflerini geri çevirdiğini ancak şimdi sıcak baktığını belirten Klum, “Artık yeterince büyük. Her zaman onun çok küçük olduğunu düşünmüştüm. Çocuklarımızı gözlerden uzak tutmak istemiştik. Ancak şimdi 16 yaşında ve araba kullanıyor. Eğer bunu yapabiliyorsa, istediği şey model olmaksa onu da yapabilir” ifadelerini kullandı.

Kızını desteklese de uyarılarda da bulunan Klum, “Bir anne olarak çocuğum ne yapmak isterse ben de onu isterim. Moda endüstrisi mükemmel. İçinde olduğum 20’den fazla yıldır çok sevdim. Ancak aynı zamanda oldukça farklı, sürekli seyahat etmek gereken bir iş. Bir kadın olarak oldukça güçlü olmak gerek” diye konuştu.