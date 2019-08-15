Heidi Klum’dan kocasına romantik söz…

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile Capri’de bu ayın ilk haftası lüks bir yatta evlendi. Şubat ayında, Beverly Hills’te kendi aralarında nikah yaptıkları iddia edilen çift, ikinci düğünlerini aile ve arkadaşları arasında yaptı.

Düğün öncesi bronzlaşan ve üstsüz karelerini de sosyal medya hesabından paylaşan Heidi Klum, düğün sonrasında yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdi. Eşiyle birlikte çıktığı balayı tatilinden bol bol fotoğraf paylaşan Heidi Klum pek çok cesur paylaşımı arasında bu defa romantik satırlar içeren bir paylaşım yaptı.

Kocasının elinin tutarken çektiği ve yüzüklerinin göründüğü kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Klum, bu özel fotoğrafın üzerine şu satırları yazdı: “İstediğin her yere seninle gideceğim … Bu dünyanın sonuna bile … Sahilde deniz kıyısında …”