Heidi Klum’dan yeni bir yatak pozu
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile Capri'de Ağustos ayında lüks bir yatta evlendi. Şubat ayında, Beverly Hills'te kendi aralarında nikah yaptıkları iddia edilen çift, ikinci düğünlerini aile ve arkadaşları arasında yaptı.
SON DERECE ÖZEL KARELER
Evlendikten sonra son derece şaşırtıcı kareler paylaşan ve dikkatleri üzerine çeken Heidi Klum, eşiyle yataktayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabından son derece cesur ve şaşırtıcı kareler paylaşan Klum, bu defa katıldığı Cadılar Bayramı partisinin ardından bir paylaşımda bulundu.