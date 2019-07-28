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Heidi Klum’dan ‘yırtık etek’ dansı
Heidi Klum’dan ‘yırtık etek’ dansı
Eski top model Heidi Klum ile kendisinden 17 yaş küçük nişanlısı Tom Kaulitz ile beş ay önce gizlice evlenmiş ve magazin kulislerinde uzun süre kendisinden söz ettirmişti.
Magazin 28 Temmuz 2019 - 14:22

Şimdilerde sürpriz evliliği yüzünden gerçekleştiremediği düğünü için hazırlıklar yapan Heidi Klum, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Üstsüz güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerine ulaştıran ve yanında da düğün hazırlıklarıyla ilgili bir listenin görüntüsünü paylaşan 46 yaşındaki Klum, instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ‘Düğün hazırlıkları Heidi’yi delirtti’ şeklinde yorumlar almasına neden oldu. Üzerindeki eteğin kalça kısmı yırtılan Heidi Klum o anların videsonu hesabından paylaştı ve bu durumu gizlemek yerine sergilediği bir dansla çok daha fazla ortaya çıkarmayı tercih etti. Heidi’nin ‘yırtık etek’ dansı saatler içerisinde 2 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

 

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