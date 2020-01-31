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Heidi Klum’un kamera arkası görüntüleri olay oldu
Ünlü Alman model Heidi Klum, konuk olduğu bir derginin çekimlerinden görüntüler paylaşınca sosyal medyada olay oldu. 46 yaşındaki modelin seksi görüntüleri beğeni yağmuruna tutuldu.
Magazin 31 Ocak 2020 - 10:08

Heidi Klum, sosyal medya hesabını cesurca kullanan ünlülerden sadece biri.

Harper’s Bazaar dergisine konuk olan Klum, dergi çekimlerinin kamera arkasından görüntüleri paylaşınca Instagram’da olay oldu. Her fırsatta vücudunu çekinmeden paylaşan ünlü isim, yine adından söz ettirdi.

Versace elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü modelin göğüs dekoltesini elleriyle kapattığı görüntüleri görenler, “Şimdi frikik verecek” demekten kendilerini alamadı. 46 yaşındaki modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.