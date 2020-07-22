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Heidi Klum’un karantina kiloları!
Heidi Klum’un karantina kiloları!
Eski top model Heidi Klum, dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrasında uzun bir süre karantina altında kalmıştı. Klum karantina döneminin vücuduna yaptıklarını bir paylaşım üzerinden gösterdi.
Magazin 22 Temmuz 2020 - 07:58

Geçen yıl kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, bu senenin başında dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanmış ve evinde geçirdiği tedavi süreci boyunca takipçileriyle etkileşim halinde kalmıştı.

Milyonlarca insan gibi zamanını karantina altında geçiren Klum bunun sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Katılacağı bir program öncesi kıyafet deneyen eski top model aldığı kilolar yüzünden içine bir türlü giremediği kotuyla birkaç fotoğraf çekti ve bunu hesabından paylaştı.

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