Heidi sordu: Dondurma isteyen…

Yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmayı adeta kendisine görev edinen eski model Heidi Klum, bu defa hesabından dondurma ikramında bulundu.

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Dünyaca ünlü modeller arasına girmeyi başaran Almanya doğumlu Heidi Klum, podyumları bırakmış olsa da piyasaya yeni mankenler kazandırdığı programında dikkatleri üzerine çekiyor. 45 yaşındaki eski model pek çok modele taş çıkartan vücuduyla yıllara meydan okurken, sosyal medya hesabından zaman zaman çıplak kareler paylaşıyor.

Milyonlarca takipçisini dönem dönem paylaştığı bu karelerle şaşırtan Klum, bu defa elinde bir dondurma külahıyla objektifin karşısına geçti üzerinde ise yine kıyafet yoktu. Heidi Klum bu kareyi hesabından ‘Dondurma isteyen var mı?’ sorusuyla paylaştı.