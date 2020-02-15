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Heidi’den ‘Aşk’ çerçevesi
Heidi’den ‘Aşk’ çerçevesi
Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom ile geçirdiği en özel anları takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Klum'un son paylaşımı 'Aşk' üzerine oldu.
Magazin 15 Şubat 2020 - 11:37

Dünyaca ünlü eski modellerden Heidi Klum, sektöre yeni isimler kazandırdığı model yarışması ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gerek gündelik hayatına ve gerekse iş temposuna dair paylaşımlar yapan Heidi Klum aynı zamanda genç eşiyle birlikte görüldüğü cüretkar paylaşımlara da imza atıyor.

Kimi zaman bir otel odasında çıplak bir şekilde görüldüğü kareyi paylaşan Klum, kimi zaman da kocasıyla birlikte son derece özle anlarını gözler önüne serebiliyor.

46 yaşındaki eski Alman manken kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile keyifli vakit geçiriyor ve o anları takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Klum bu defa eşinin eli bacağının üzerindeyken çektiği bir fotoğrafı kenarında ‘Aşk’ yazan bir çerçeve içine aldı ve takipçilerinin beğenisine sundu.

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