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Heidi’nin öncesi sonrası videosu 600 binden fazla görüntülendi
Heidi’nin öncesi sonrası videosu 600 binden fazla görüntülendi
Model Heidi Klum sosyal medya hesabından kendisine uygulanan makyajın videosunu adım adım paylaştı.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 14:42

İlerleyen yaşına rağmen sahip olduğu fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki Heidi Klum, sosyal medya hesabından pek çok ünlü kadının cesaret edemeyeceği bir paylaşımda bulundu. Bir davet öncesi kendisine yapılan makyajın videosunu paylaşan Klum 600 bini aşan görüntülenme sayısına ulaşmış videosunda makyajın kendisini ne kadar değiştirdiğini de gözler önüne seriyor. Videonun başında sıfır makyajlı bir şekilde gördüğümüz Klum, sonlara doğru o magazin dergilerinde görmeye alıştığımız görüntüsüne bürünüyor.

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