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Heidi’nin yeni merakı…
Heidi’nin yeni merakı…
Eski top model Heidi Klum sosyal medya hesabından yeni merakı olan resim sanatıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 30 Temmuz 2020 - 09:10

Corona salgını başladığı günlerde bu virüse yakalandığını açıklayan ve tedavisi süresince sevenlerini de bir hayli korkutan Heidi Klum şimdilerde sağlıklı ve sıcak günlerin tadını çıkartıyor.

Sektöre yeni top modeller kazandırmayı amaçlayan bir yarışma programında jüri üyeliği yapan Heidi, bundan arta kalan zamanlarında resimle ilgileniyor.

Sosyal medya hesabından bu yeni merakıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Heidi Klum, resim çizerken çekilmiş fotoğraflarını “resim yapmadan duramıyorum” notuyla paylaştı.

Son güncelleme: 09:12 - 30.07.2020