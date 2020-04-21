Heijan kimdir? Heijan nereli ve kaç yaşında?

Heijan, 1994 doğumludur. Özellikle "Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom" gibi şarkılarıyla tanınan Heijan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Heijan nereli ve kaç yaşında?

2017 yılında internet üzerinden uyuşturucu pazarlayanlara, özendirici paylaşım yapanlara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan Heijan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Heijan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

HEİJAN KİMDİR?

Gerçek ismi Doğan Tarda olan rapçi Heijan, 1994 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne devam eden Heijan, “Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom” gibi şarkılarıyla tanındı. Yolsuzlar Çetesi adlı sinema filminde Çaycı karakterini canlandırdı.

Lakabı olan Heijan'ı: “Hei” normal, “Jan” Zehir, normal zehir olarak tarif eden Doğan Tarda, 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan narkotik operasyonunda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Bağcılar'da ikamet eden Heijan son olarak 2017 yılında Musti ile birlikte çıkardığı ‘Yansın Geceler’ şarkısı ile popüler olmuştur.

Popüler şarkıları:

Yansın Geceler (feat Muti)

Bahtımın Karası

Aç Sesi Aç Aç

Davay Davay (feat. Muti)

Düşme (feat. Muti)

Yansın Geceler

Deli Ediyor! (feat. Muti)

Hayatla Kavgam Var!

Mame Haci

Davay Davay