Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Hekimoğlu 10. son bölüm izle)

Hekimoğlu dizisi bu akiam 10. bölümüyle yayınlandı. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölümünde; Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Peki Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu son bölüm izleme sayfası.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu bu hafta 10. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. İşte Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

HEKİMOĞLU 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 10. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 10. BÖLÜM ÖZETİ

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap'ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre'nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu'nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre'yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu'nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?