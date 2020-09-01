Hekimoğlu 15. son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı geldi mi?

Yeni sezona 15. bölüm ile merhaba diyen dizinin son bölümünde; Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kaldı. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlı davranarak Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarladı. İşte Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Kanal D’de her salı akşamı yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni sezonu bu akşam yayınlanan 15. bölümüyle ekranlara geldi.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu'nun aklı Zeynep'tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep'in bunun için çok kişisel bir şartı vardır. Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Zeynep'in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep'in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.