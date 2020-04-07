Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Hekimoğlu 14. son bölüm izle)

Hekimoğlu dizisinin 14. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Hekimoğlu 14. Bölümde, Hekimoğlu bir anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Vahap'ın kumpaslarıyla uğraşır. İşte Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, bu akşam 14. bölümü ile ekranlara geldi. Corona virüsü sebebiyle iki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Hekimoğlu'nun yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitledi.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 14. Bölümde, Hekimoğlu bir anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Vahap’ın kumpaslarıyla uğraşır. Vahap, Hekimoğlu dediklerini kabul etmediği için iyice bilenmiştir. Fakat Ateş’in geri basmaya hiç niyeti yoktur. Vahap gemileri yakıp işi Hekimoğlu’nu kovmaya kadar götürür. Oylama yapılır. Hekimoğlu kovulacak mı?