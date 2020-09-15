Hekimoğlu 17. son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Hekimoğlu dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıda paylaştığımız link üzerinden izlenebilecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş, Selin’in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin’i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin’e olan ilgisini farkediyor.
Öte yandan Metin’in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin’i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş’te buluyor.