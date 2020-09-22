Hekimoğlu 18. son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Hekimoğlu, bu akşam 18. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde, Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yarattı. Diğer yandan, kanserli küçük bir kızın vakti giderek daraldı ve Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan aldı. İşte Hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Hekimoğlu dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin'in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu'nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin'in, Hekimoğlu'na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur.

Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin'i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu'na nasıl bir ders verecek?