Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 19. son bölümde neler yaşandı?

Hekimoğlu dün akşam yayınlanan 19. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu 19. son bölümde; Ateş, İpek'e meydan okudu ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırdı. Ateş ve ekibi gizlice İpek'in evine girdi ve evde buldukları onları çok şaşırttı. İşte Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...