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Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 19. son bölümde neler yaşandı?
Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 19. son bölümde neler yaşandı?
Hekimoğlu dün akşam yayınlanan 19. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu 19. son bölümde; Ateş, İpek'e meydan okudu ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırdı. Ateş ve ekibi gizlice İpek'in evine girdi ve evde buldukları onları çok şaşırttı. İşte Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
Magazin 30 Eylül 2020 - 09:43

HEKİMOĞLU 20. BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 19. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu’na gelen vaka bu kez her zamankinden farklıdır. İpek’in yıllardır tanıdığı, evinde tamirat işlerine bakan genç bir adam gözlerinin önünde çatıdan düşer. Üstelik çatıya çıkmasını isteyen de İpek’tir. Genç adam apar topar hastaneye kaldırılır.

Durumu giderek kötüleşirken İpek en güvendiği doktordan, Hekimoğlu’ndan yardım ister. Ancak duyduğu vicdan azabı İpek’in bir kenara çekilip beklemesine mani olacaktır. Hal böyleyken İpek yıllar sonra yeniden doktor olarak karşımıza çıkar.

Son güncelleme: 10:09 - 30.09.2020
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