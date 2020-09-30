Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 19. son bölümde neler yaşandı?

HEKİMOĞLU 20. BÖLÜM FRAGMANI
“Beklenmedik bir anda beklenmedik biri girdi hayatına…”#Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00’de #KanalD‘de! @kanald @ojopicturesypm @okanedu @OkanHastanesi pic.twitter.com/vSuwIbzFIZ
— Hekimoğlu (@hekimogludizi) September 29, 2020
HEKİMOĞLU 19. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hekimoğlu’na gelen vaka bu kez her zamankinden farklıdır. İpek’in yıllardır tanıdığı, evinde tamirat işlerine bakan genç bir adam gözlerinin önünde çatıdan düşer. Üstelik çatıya çıkmasını isteyen de İpek’tir. Genç adam apar topar hastaneye kaldırılır.
Durumu giderek kötüleşirken İpek en güvendiği doktordan, Hekimoğlu’ndan yardım ister. Ancak duyduğu vicdan azabı İpek’in bir kenara çekilip beklemesine mani olacaktır. Hal böyleyken İpek yıllar sonra yeniden doktor olarak karşımıza çıkar.