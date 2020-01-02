Hekimoğlu 3. Bölüm Fragmanı yayında! Hastanede salgın krizi çıkıyor!

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 3. bölümde; Hastanede salgın krizi çıkıyor! Başta Hekimoğlu olmak üzere herkes seferber oluyor! İşte Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı...

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde; Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki gerilim artıyor! Ateş ve İpek inatlaşmaya devam ediyor.

HEKİMOĞLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

HEKİMOĞLU 2. SON BÖLÜM İZLE

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.