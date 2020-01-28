Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 5. son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında her Salı izleyici ile buluşan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali'nin ilgilenmesini ister. Peki Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragamanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 5. son bölüm izleme sayfası.
HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
“Bu vakanın nesi ilginç?”
Hep birlikte göreceğiz! #Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00’de #KanalD‘de! ⚕@kanald @karga7turkey @okanedu @OkanHastanesi pic.twitter.com/i8RdluAQld
— Hekimoğlu (@hekimogludizi) January 28, 2020
HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM ÖZETİ
Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali'nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali'nin verecek olması ve Hekimoğlu'nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.
Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.
İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu'nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?