Hekimoğlu bu akşam yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu bu akşam yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu dizisi son olarak Nisan ayında 14. bölümüyle ekranlara gelmiş ve salgın nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizi takipçileri ise yeni bölümün ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Peki Hekimoğlu bu akşam yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her salı akşamı izleyici ile buluşan Hekimoğlu dizisi, pandemi nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında yer alıyor. Son olarak 7 Nisan’da 14. bölüm ile ekranlara gelen Hekimoğlu’nun 15. yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte Hekimoğlu dizisinden haberler…

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Hekimoğlu'nun saat 22.45'te tekrar bölümü yer alıyor. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?