Hekimoğlu bu akşam yayınlanacak mı? Hekimoğlu sezon finali mi yaptı?

Hekimoğlu bu akşam yayınlanacak mı? Hekimoğlu sezon finali mi yaptı?

Her salı akşamı yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkındaki bilgileri ve sezon finali tarihini merak etmeye başladı. İşte Hekimoğlu dizisinden son gelişmeler...

Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. Aralarında Hekimoğlu dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Hekimoğlu’nun saat 22.45’te tekrar bölümü yer alıyor. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?