Hekimoğlu bugün var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu bugün var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu dizisi yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Her hafta salı akşamı ekranlara gelen dizinin bu akşamki yayın akışında tekrar bölümü yer aldığı görüldü. Peki Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu’nun yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizi takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını ve bugün olup olmadığını araştırıyor. Hekimoğlu’nun da birçok dizi gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verildiği biliniyor. Peki bu akşam Hekimoğlu var mı? İşte detaylar…

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Saat 20.15’te başlayacak dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu'nu Vahap'a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu'nun Zeynep'ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep'e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu'na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?