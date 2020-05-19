Hekimoğlu bugün yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu bugün yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Son olarak 7 Nisan'da ekranlara gelen dizi pandemi nedeniyle çekimlerinde aksamalar yaşamıştı. Peki Hekimoğlu bugün yayınlanacak mı? Hekimoğlu 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta salı akşamı ekranlara gelen Hekimoğlu dizisi son olarak 7 Nisan’da 14. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi takipçileri ise yeni bölümü heyecanla beklerken, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını da araştırıyor. İşte Hekimoğlu dizisinden son gelişmeler…

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Saat 20.15'te başlayacak dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanede dengeler değişiyor…

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?