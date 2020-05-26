Hekimoğlu bugün yayınlanacak mı? Hekimoğlu sezon finali mi yaptı?

Hekimoğlu bugün yayınlanacak mı? Hekimoğlu sezon finali mi yaptı?

Corona virüsü tüm Türkiye’yi olduğu gibi yeni bölümü heyecanla beklenen dizileri de vurdu. Hekimoğlu dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine tekrarı izleyicilerle buluşacak. Peki Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman belli mi?

Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. Aralarında Hekimoğlu dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Hekimoğlu yerine İbrahim Tatlıses Harbiye konseri yer alıyor. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?