Hekimoğlu dizisi oyuncuları: Hekimoğlu dizisinin konusu ne?

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin yönetmenliğini Hülya Gezer üstleniyor. Son olarak Müslüm filminde ve Gülperi dizisinde başarılı bir performans sergileyen Timuçin Esen'in Hekimoğlu dizisiyle başarılı olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Yabancı bir diziden uyarlanan Hekimoğlu dizisinde sıradışı bir doktorun başından geçen maceralar ele alınıyor. Başrolde Ateş Hekimoğlu karakterine başarılı oyuncu Timuçin Esen hayat veriyor. Reyting yarışmalarının iyice kızıştığı Salı akşamları Hekimoğlu dizisinin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte Hekimoğlu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

40'lı yaşlarında. Tıbbi Sherlock Holmes. Bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu, enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

40'lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşıdır… Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş'i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Orhan ve Hekimoğlu'nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.

Orhan'dan sonra Ateş'in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş'in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz.

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Ateş'in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş'e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş'ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Ateş'in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş'e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş'in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkar.

Damla Colbay

Zeynep Can

Ateş'in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş'in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep'in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş'in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş'le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş'e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar.