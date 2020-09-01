Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosunda yeni isimler…

House M.D.’nin Türkiye uyarlaması olan, Hekimoğlu dizisi yeni sezonda yeni isimlerle izleyici karşısına çıkıyor. Hekimoğlu dizisine eklenen yeni isimler izleyicinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Yeni karakterlerle birlikte senaryoda da gelişmeler yaşanacak.

Hekimoğlu yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisine yeni isimler de katıldı.

HEKİMOĞLU DİZİSİNE İKİ ÖNEMLİ İSİM

Belçim Bilgin ve Güven Kıraç yeni sezonda Hekimoğlu kadrosunda yer alacak. Güven Kıraç, dizide iş insanı Vahap Ergün karakterine hayat verecek. Belçim Bilgin ise Hekimoğlu'nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

HEKİMOĞLU OYUNCULARININ HAYATLARI

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniverstesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi aldı.



OKAN YALABIK

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimi Maçka İlköğretim Okulu'nda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Kendi anlatımıyla ortaokula başlayacağı sene ağabeyi Ozan, Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler oyununun kasetini eve getirdi. Tek kişilik bu oyunu defalarca dinleyip ezberledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.

Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi′nde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam Ödülleri töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul Haseki'de doğmuştur. Abaza kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezundur. Güven Kıraç, 1986 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oynadı. 2 yıl Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.

Tiyatrodaki ilk profesyonel oyununa 1990 yılında Ahmet Uğurlu tarafından kurulan Karşı Tiyatro'da, Hamlet İki Orijinaline Beş Basar isimli oyun ile çıktı.

Kameralar karşısına ise ilk kez 1997 yılında yayınlanan Dostlar Pasajı adlı dizi ile çıkan Güven Kıraç, 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı.