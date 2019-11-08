Hekimoğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı! Hekimoğlu ne zaman başlayacak?

Hekimoğlu fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu Kanal D'de yayınlanacak! House M.D. dizisinde çevrilen dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Hekimoğlu ne zaman başlayacak? İşte Hekimoğlu dizisinin ilk fragmanı...

Hekimoğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı. House M.D. dizisinden çevrilen Hekimoğlu’nda Dr. House’u Timuçin Esen canlandırıyor. İşte Hekimoğlu ilk fragmanı…

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hekimoğlu dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.

HEKİMOĞLU 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU KONUSU

Hekimoğlu tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok takmaz. Bu umarsamaz tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastahanelerde çok tutunamaz.

Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastahaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar . Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.