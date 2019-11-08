Hekimoğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı! Hekimoğlu ne zaman başlayacak?

Hekimoğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı. House M.D. dizisinden çevrilen Hekimoğlu’nda Dr. House’u Timuçin Esen canlandırıyor. İşte Hekimoğlu ilk fragmanı…
HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hekimoğlu dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.
HEKİMOĞLU 1. FRAGMAN
HEKİMOĞLU KONUSU
Hekimoğlu tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok takmaz. Bu umarsamaz tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastahanelerde çok tutunamaz.
Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastahaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar . Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.