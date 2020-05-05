Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu yeni bölüm bugün var mı?

Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu yeni bölüm bugün var mı?

Hekimoğlu dizinin sevenleri Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman sorusunu internette aratıyor. Yaklaşık bir aydır ekranlarda yeni bölümü yayınlanmayan Hekimoğlu’nun geleceği merak ediliyor. Peki, Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

Corona virüsü sebebiyle setlerine ara veren Türk dizileri, takipçilerini meraklandırdı. Hekimoğlu dizisinin sevenleri, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Maalesef sevilen dizi Hekimoğlu bu akşam da ekranlarda olmayacak. İşte ayrıntılar…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisi yaklaşık bir aydır ekranlarda yok. Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını internette araştırıyor. Kanal D veya dizinin yapımcısı tarafından yeni bölüm için tarif verilmedi. Ancak corona virüsü sebebiyle birçok uygulamada normalleşme adımlarının atılması sonrası, dizinin yeni bölümlerinin en geç bayramdan sonra yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?