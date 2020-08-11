Hekimoğlu yeni fragman yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle araya giren Hekimoğlu dizisinin çekimlerinin başladığı açıklanmıştı. Bugün de Hekimoğlu yeni bölüm fragman yayınlandı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi internette araştırılıyor. İşte detaylar…

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu, son olarak 14. bölüm ile ekranlara gelmiş ve daha sonrasında corona virüsü arasına girmişti. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Hekimoğlu dizisinin 15. bölüm (yeni bölüm) fragmanı yayınlandı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölüm çekimlerinin temmuz ayında başladığı Hekimoğlu dizisinin yeni sezondan ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Hekimoğlu yeni bölümde, Ateş’i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan’a sorarak ne öğrenmek isteyecek?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?