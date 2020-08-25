Hekimoğlu yeni fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizilerinde Hekimoğlu ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon bölümleri için geri sayım sürerken Hekimoğlu dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep'in istifasıyla birlikte Ateş'in ekibinde boşluk olmuştur. Ateş ise ekibe yeni birini almak yerine Zeynep'i döndürme çalışmalarına başlar. Peki Hekimoğlu yeni sezon bölümleri ne zaman başlıyor?

Hekimoğlu yeni sezonunun yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Doktor Ateş’in başa çıkılması zor hastalara, bulunması imkansız teşhisleri koyarak tedavi etmesi yeni sezon bölümlerinde de devam edecek. Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacağı da yayınlanan fragmanla belli oldu.

HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI 2

HEKİMOĞLU YENİ FRAGMAN 1

HEKİMOĞLU YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Hekimoğlu fragmanında yeni sezon tarih de yer alıyor. Duyurulan tarihe göre Hekimoğlu dizisi 1 Eylül’de yeni bölümü ile ekranlara dönüyor.