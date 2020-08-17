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Helin, ablası Hülya’dan ‘Helal olsun’ yorumunu kaptı!
Helin, ablası Hülya’dan ‘Helal olsun’ yorumunu kaptı!
Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Helin Avşar, yine farklı bir kareye imza attı.
Magazin 17 Ağustos 2020 - 09:09

Karantina dönemini evinde geçiren ve bu süre zarfında pek de ortalarda görünmeyen Helin Avşar, normalleşme süreciyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Özellikle mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kısa bir süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptığı bir kareyi paylaştı. Helin’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde bir yorum geldi.

Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” sözüyle teşekkür etti.

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