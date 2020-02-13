Helin Avşar: Benzemek istesem ona benzerim!

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, bir magazin programında kendisinin Aslıhan Doğan Turan ve Ayşegül Doğan’a benzetilmesiyle ilgili olarak tepkisini ortaya koydu.

Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Helin Avşar, gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor. Kimi zaman esprili paylaşımlarda bulunan Avşar, kimi zaman da hakkında yapılan haberler üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Helin Avşar son olarak yeni görüntüsünün Aslıhan Doğan Turan ve Ayşegül Doğan’a benzetilmesine tepki gösterdi.

Bir magazin programında yapılan bu benzetmeye sessiz kalamayan Helin Avşar, akşam saatlerine doğru Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve ablası Hülya Avşar’a göndermede bulunarak; “Türkiye güzeli ablam var. Benzemek istesem ona benzemek isterim. Bunlar kim!” yorumunu yaptı.