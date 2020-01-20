Helin Avşar’dan sevenlerine çağrı

Geçen yıl estetik olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Helin Avşar, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşıma imz aatan ve takipçilerini hayatına dahil eden Helin Avşar, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafında yüz bakımı yaparkenki halini gözler önüne serdi.

AVŞAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Ev haliyle ve yüzünde maske ile selfie çeken Helin Avşar, bu karenin üzerine yazdıklarıyla gülümsetti. Avşar, “Her halinle güzelsin diyenlere ihtiyacım var şuan” satırlarıyla kadınların beğenilme ihtiyacına dikkat çekti.